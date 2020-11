Dron do zadań specjalnych. Wspomoże służbę zdrowia

Za dwa lata szpitale w zachodniej Norwegii otrzymają “pomocnika” - innowacyjny dron wesprze placówki w transporcie próbek, leków czy narzędzi medycznych. Właśnie opracowano projekt urządzenia.

Pandemia koronawirusa uwidoczniła, jak bardzo nieocenioną rolę w walce z nią pełni m.in. szybka diagnostyka, a w tym transport próbek medycznych czy leków. By choć trochę wspomóc służbę zdrowia, Innovation Norway, państwowe przedsiębiorstwo promocji norweskiego handlu, turystyki i wynalazków, zleciło stworzenie drona, który zajmie się transportem np. próbek do badań z jednej placówki medycznej do drugiej.