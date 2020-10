Czas na branżę lotniczą: pracownicy szykują się do strajku

434 pracowników branży lotniczej rozpocznie strajk, jeśli do końca najbliższego piątku przedstawiciele Federacji Norweskiego Przemysłu Lotniczego (NHO Luftfart) i Zjednoczonej Federacji Związków Zawodowych (Fellesforbundet) nie dojdą do porozumienia w kwestii nowych warunków umów dla zatrudnionych.

Związki zawodowe, które o gotowości do strajku poinformowały 28 października w komunikacie prasowym na stronie Fellesforbundet, chcą, by zadbać o płace i warunki pracowników, którzy są obecnie pod dużą presją. Strony spotykają się 29 października w biurze Krajowego Mediatora.

Ostateczny termin na osiągnięcie konsensusu mija o północy w piątek. Jeśli do tego nie dojdzie, nawet kilkaset osób już w sobotę nie pójdzie do pracy. Strajk obejmowałby załogi naziemne, takie jak technicy lotniczy, mechanicy i personel zaangażowany w załadunek i rozładunek, z Aviator Airport Alliance i Widerøe Ground Handling AS w Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø i Tromsø.