Cyfrowe zgłoszenie sprzedaży auta: nawet dla tych, którzy nie mają BankID

Od teraz każdy, kto sprzedaje auto, może to zgłosić online /zdjęcie poglądowe stock.adobe.com/standardowa

Zarząd Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) informuje, że od teraz powiadomienia o sprzedaży samochodu można dokonać online, nawet wówczas, gdy dana osoba nie posiada identyfikatora cyfrowego, np. BankID.

Do tej pory osoby, które nie posiadały cyfrowego ID, by zgłosić sprzedaż samochodu, musiały złożyć dokument w formie papierowej. Jak jednak na początku października poinformował Zarząd Dróg i Autostrad, od teraz każdy, kto sprzedaje auto, może to zgłosić online.