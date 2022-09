Umowa kupna to nie wszystko. Rejestracja samochodu w Norwegii

Rejestracja auta to jedno z utrapień osób, które zakupiły lub sprowadziły pojazd do Norwegii. Fot. materiały prasowe NAF

Powiadomienie o zmianie właściciela pojazdu, ubezpieczenie i umowa kupna-sprzedaży to trzy najważniejsze dokumenty związane z zakupem samochodu. Chcąc poruszać się autem po norweskich drogach, musimy pamiętać, by w terminie dopilnować wszystkich formalności. Część z nich należy do obowiązków sprzedającego.

W najbardziej komfortowej sytuacji znajdują się kierowcy, którzy decydują się na zakup nowego auta z salonu. Za dopełnienie wszystkich formalności odpowiadają wówczas dealerzy. Specjalną ofertę dla klientów posiadają również norweskie komisy samochodów używanych. Właściciele placówek oferują najczęściej, za dodatkową opłatą, przeprowadzenie pełnego procesu rejestracji auta. Kierowcy, którzy nie zdecydują się na podobną opcję, muszą zająć się wszystkimi formalnościami samodzielnie.

Rejestracja samochodu w Norwegii Pierwszym krokiem realizowanym przez poprzedniego i obecnego właściciela pojazdu powinno być podpisanie tzw. salgsmelding, czyli karty informującej o zmianie posiadacza samochodu. Formularz NA 0232 – melding om eierskifte musi być podpisany przez kupującego i sprzedającego. Ten drugi ma trzy dni na dostarczenie dokumentu do Statens vegvesen. Może to zrobić online lub tradycyjnie, składając dokument w wersji papierowej. Jeśli salgsmelding ma zostać zatwierdzony, musi zawierać dane, D-Nummer oraz numer telefonu obu stron transakcji oraz wcześniejszych współwłaścicieli pojazdu. Formularz należy złożyć w ciągu trzech dni od zakończenia transakcji.

NAF, największa organizacja zrzeszająca kierowców, oferuje pomoc przy sprzedaży i rejestracji auta.Fot. Fotolia

Kolejnym elementem, o który musi zadbać sprzedający, jest przekazanie Vognkort, czyli karty pojazdu, do Statens vegvesen. Zawarte w niej informacje zamieszczone są w dwóch częściach – jedna powinna znajdować się w pojeździe, a druga wśród dokumentów właściciela. Po zakończeniu procesu rejestracji urząd przesyła do nowego posiadacza samochodu nową kartę pojazdu.

Do przeprowadzenia pełnego procesu rejestracji samochodu niezbędne jest również posiadanie COC (Certificate Of Conformity). To dokument potwierdzający, że pojazd ma homologację zgodną z wytycznymi Komisji Europejskiej. Odpowiednią kontrolę można przeprowadzić na stacji drogowej (Trafikkstasjon) zarządzanej przez Statens vegvesen. Pojazd, w celu dokończenia formalności z nim związanych, musi posiadać również ubezpieczenie OC.

Władze Norwegii w pełni respektują unijne przepisy dot. rejestracji pojazdów.Fot. MN

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów i dopilnowaniu formalności realizowanych przez sprzedającego, kupujący może rozpocząć ostatni etap procedury. Po zatwierdzeniu zgłoszenia sprzedaży musi wnieść opłatę za ponowną rejestrację. Jej wysokość zależy m.in. od modelu i wieku pojazdu. Następnie otrzyma na stacji drogowej tymczasowy dowód rejestracyjny. Można z niego korzystać tylko w granicach kraju fiordów. Statens vegvesen przesyła dokument docelowy w ciągu siedmiu dni roboczych.

Rejestracja samochodu w Norwegii sprowadzonego z Polski Jeśli chcemy przyjechać do Norwegii samochodem pochodzącym z Polski, procedura rejestracji nie będzie różniła się od tradycyjnych działań realizowanych w Norwegii. Należy dopełnić jednak wszelkich formalności, które należy przeprowadzić na granicy. Jeśli pojazd spełnia wszystkie wymogi (dopuszczenie do ruchu drogowego w Polsce, ważny przegląd rejestracyjny, wykupiona polisa ubezpieczeniowa, obecność tablic rejestracyjnych i karty wozu, ważny dowód rejestracyjny), na granicy należy wybrać przejście oznaczone kolorem czerwonym. Służby wydadzą tam specjalne dokumenty tranzytowe.



W kolejnej części procedury właściciel samochodu ma obowiązek opłacenia podatku VAT (merverdigavgift) w lokalnym Urzędzie Celnym (Tolletaten). Pozostałe procedury nie różnią się od formalności związanych z rejestracją samochodu kupionego w Norwegii. Zamiast salgsmelding urzędnicy muszą otrzymać od właściciela dokumenty przekazane przez służby graniczne.



Źródła: NAF, Statens vegvesen