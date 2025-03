Coraz więcej Norwegów opowiada się za wstąpieniem do Unii. Pomysł popiera już ponad jedna trzecia

W 2012 r. tylko 14 proc. odpowiedziało, że zagłosowałoby „na tak”. stock.adobe.com/licencja standardowa

Jak wynika z najnowszego sondażu, ponad jedna trzecia Norwegów zagłosowałaby za przystąpieniem kraju fiordów do Unii Europejskiej, gdyby odbyło się referendum. Większość nadal jest przeciwna członkostwu Norwegii we Wspólnocie.

Reprezentatywną grupę przedstawicieli norweskiej społeczności zapytano, za czym by się opowiedzieli, gdyby jutro odbyło się referendum. Margines błędu pomiaru wynosi plus/minus 2 do 3 punktów procentowych. W badaniu wzięło 1001 mieszkańców kraju fiordów.

Liberałowie kibicują 35 proc. ankietowanych w badaniu Respons Analyse przeprowadzonym na zlecenie VG, Aftenposten i Bergens Tidende stwierdziło, że zagłosowałoby „za” dołączeniem Norwegii do UE, podczas gdy 45 proc. byłoby „przeciw”. 20 proc. respondentów nie wyraziło pewności co do żadnej z możliwości. stwierdziło, że nie jest pewnych.

Dla porównania, w 2012 r. tylko 14 proc. odpowiedziało, że zagłosowałoby „na tak”. Wówczas 75 proc. było „na nie”, a 12 proc. nie było pewnych.

Dla liderki proeuropejskiej Partii Liberalnej wyniki najnowszego sondażu stanowią dobrą wiadomość: – Uważamy, że Norwegia byłaby bezpieczniejsza w UE, a referendum dałoby ludziom możliwość wypowiedzenia się – mówi Guri Melby w komentarzu dla Aftenposten. – To trochę aroganckie, gdy największe partie chcą decydować, że Norwegowie nie powinni mieć prawa głosu w tej sprawie. Uważam, że to niedocenianie ludzi – dodaje.

– Program Erasmus daje pieniądze na studia za granicą. Układ z Schengen pozwala na podróżowanie po Europie bez konieczności okazywania paszportu. Unia Europejska nie jest doskonała, ale jest nowoczesna, zorientowana na przyszłość i oferuje wiele korzyści młodym ludziom – podsumowuje Melby.

Z kolei Trygve Slagsvold Vedum, przewodniczący Partii Centrum jasno stwierdził, że debata na temat Unii Europejskiej nie jest teraz potrzebna: – To, że nie jesteśmy członkiem UE, wyszło Norwegii na dobre. Oznacza to, że my jako kraj możemy sami decydować o wielu ważnych aspektach życia społecznego.

Młodzi i sceptyczni? Z sondażu Aftenposten wynika również, że to młodzi ludzie są najbardziej krytyczni i najmniej pozytywnie nastawieni do UE. Tylko 25 proc. Norwegów poniżej 30. roku życia odpowiada twierdząco, słysząc pytanie o dołączeniu Norwegii do Wspólnoty. Jednocześnie wśród osób w grupie wiekowej 60+ liczba respondentów ponad połowa opowiada się członkostwem kraju fiordów.

Wyniki sondażu Respons Analyse wyraźnie kontrastują z rezultatami sondy przeprowadzonej przez Klassekampen w listopadzie 2024. Aż 47 proc. zapytanych mieszkańców kraju fiordów poniżej 30. roku życia było „za” dołączeniem Norwegii do Unii, zaś najstarsi respondenci byli najbardziej negatywnie nastawieni do tej możliwości.

