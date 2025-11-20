Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Już jest! Polsko-norweski

Kalendarz 2026

Sprawdź
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Życie w Norwegii

Coraz młodsze kobiety na celowniku. Nowe niebezpieczeństwo w Norwegii

Redakcja

20 listopada 2025 16:02

Kopiuj link
Coraz młodsze kobiety na celowniku. Nowe niebezpieczeństwo w Norwegii

Wszystkie podejrzane oferty i transakcje należy bezwzględnie porzucić. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norweska branża finansowa notuje wzrost oszustw w okresie przedświątecznym. Banki raportują więcej przypadków wyłudzeń związanych z handlem internetowym oraz fałszywymi inwestycjami. Eksperci ostrzegają, że oszuści dostosowują metody do aktualnych trendów zakupowych. Jednocześnie pojawia się nowa grupa szczególnie narażona na telefoniczne manipulacje.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi

Szkolenia na rusztowania – uprawnienia norweskie (§17-4 zgodnie z NS9700) i szwedzkie (STAR)

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia

W tym roku mieszkańcy Norwegii mają wydać na świąteczne zakupy 150 mld NOK, co może okazać się rekordową sumą. Rosnące wydatki oznaczają jednak więcej okazji dla cyberprzestępców.

Organizacja Finans Norge wskazuje trzy dominujące formy oszustw: fałszywe sklepy internetowe, wyłudzenia inwestycyjne oraz coraz bardziej zaawansowane techniki przestępstw telefonicznych. Fikcyjne wiadomości od „firm kurierskich” pojawiają się częściej w związku ze wzmożonym ruchem paczek. Ofiary manipulacji tracą niekiedy po kilkaset tysięcy NOK.
Norweska policja sprzedaje Rolexy. W tle oszustwo warte miliony koron

Już nie tylko seniorzy

Banki obserwują również zmianę w profilach osób, do których dzwonią oszuści. Do niedawna celem były głównie starsze kobiety, teraz coraz częściej kontaktują się z młodszymi osobami. Nadal mężczyźni pozostają rzadszym wyborem.

Specjaliści ds. bezpieczeństwa podkreślają, że przestępcy stale udoskonalają techniki, by zdobyć dostęp do kont bankowych. Metody są szybkie, agresywne i oparte na presji czasu.
Choć rekordziści tracą setki tysięcy koron, przestępcy oszukują także w przypadku drobnych kwot.

Choć rekordziści tracą setki tysięcy koron, przestępcy oszukują także w przypadku drobnych kwot.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Tak nie dasz się zmanipulować oszustom

Rada ds. Konsumentów publikuje serię wskazówek, które mają ograniczyć ryzyko wpadnięcia w pułapkę. Eksperci radzą, by unikać ofert wyglądających zbyt atrakcyjnie i zawsze sprawdzać adres strony internetowej. Kluczowe jest również zweryfikowanie kontaktu do sklepu oraz jego danych firmowych.

Warto przejrzeć opinie innych użytkowników i unikać zakupów z podejrzanych linków w mediach społecznościowych. Przy płatnościach w nieznanych sklepach zalecane jest unikanie płatności bezpośrednich. Umożliwia to złożenie reklamacji w instytucjach finansowych i ułatwia odzyskanie środków.
Coraz więcej młodych w Norwegii podatnych na cyberprzestępstwa. O tych zagrożeniach cyfrowych warto wiedzieć
W obliczu rekordowej aktywności zakupowej instytucje apelują o zachowanie ostrożności przy każdej transakcji. Wskazują, że proste czynności, takie jak sprawdzenie danych firmy czy ocen klientów, mogą realnie zmniejszyć ryzyko strat.
0
0
0
0
0
Sprawdź najtańsze ubezpieczenie w Norwegii
Porównaj oferty online i oszczędź do 25% — szybko i bez zobowiązań.
reklama

Moja Norwegia poleca

Opony Szkolenia Online 96015
Oslo, okręg miasta
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Przejdź do ogłoszenia
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi Stillas utleie As Polski Psychotraumatolog w Oslo
Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Oslo, okręg miasta, Oslo
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Przejdź do ogłoszenia
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Pedzik transport Masaż
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.