Coraz młodsze kobiety na celowniku. Nowe niebezpieczeństwo w Norwegii

Wszystkie podejrzane oferty i transakcje należy bezwzględnie porzucić. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norweska branża finansowa notuje wzrost oszustw w okresie przedświątecznym. Banki raportują więcej przypadków wyłudzeń związanych z handlem internetowym oraz fałszywymi inwestycjami. Eksperci ostrzegają, że oszuści dostosowują metody do aktualnych trendów zakupowych. Jednocześnie pojawia się nowa grupa szczególnie narażona na telefoniczne manipulacje.

W tym roku mieszkańcy Norwegii mają wydać na świąteczne zakupy 150 mld NOK, co może okazać się rekordową sumą. Rosnące wydatki oznaczają jednak więcej okazji dla cyberprzestępców.



Organizacja Finans Norge wskazuje trzy dominujące formy oszustw: fałszywe sklepy internetowe, wyłudzenia inwestycyjne oraz coraz bardziej zaawansowane techniki przestępstw telefonicznych. Fikcyjne wiadomości od „firm kurierskich” pojawiają się częściej w związku ze wzmożonym ruchem paczek. Ofiary manipulacji tracą niekiedy po kilkaset tysięcy NOK.

Już nie tylko seniorzy Banki obserwują również zmianę w profilach osób, do których dzwonią oszuści. Do niedawna celem były głównie starsze kobiety, teraz coraz częściej kontaktują się z młodszymi osobami. Nadal mężczyźni pozostają rzadszym wyborem.



Specjaliści ds. bezpieczeństwa podkreślają, że przestępcy stale udoskonalają techniki, by zdobyć dostęp do kont bankowych. Metody są szybkie, agresywne i oparte na presji czasu.

Choć rekordziści tracą setki tysięcy koron, przestępcy oszukują także w przypadku drobnych kwot.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Tak nie dasz się zmanipulować oszustom Rada ds. Konsumentów publikuje serię wskazówek, które mają ograniczyć ryzyko wpadnięcia w pułapkę. Eksperci radzą, by unikać ofert wyglądających zbyt atrakcyjnie i zawsze sprawdzać adres strony internetowej. Kluczowe jest również zweryfikowanie kontaktu do sklepu oraz jego danych firmowych.



Warto przejrzeć opinie innych użytkowników i unikać zakupów z podejrzanych linków w mediach społecznościowych. Przy płatnościach w nieznanych sklepach zalecane jest unikanie płatności bezpośrednich. Umożliwia to złożenie reklamacji w instytucjach finansowych i ułatwia odzyskanie środków.

W obliczu rekordowej aktywności zakupowej instytucje apelują o zachowanie ostrożności przy każdej transakcji. Wskazują, że proste czynności, takie jak sprawdzenie danych firmy czy ocen klientów, mogą realnie zmniejszyć ryzyko strat.