Coraz młodsze kobiety na celowniku. Nowe niebezpieczeństwo w Norwegii
20 listopada 2025 16:02
Wszystkie podejrzane oferty i transakcje należy bezwzględnie porzucić. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Organizacja Finans Norge wskazuje trzy dominujące formy oszustw: fałszywe sklepy internetowe, wyłudzenia inwestycyjne oraz coraz bardziej zaawansowane techniki przestępstw telefonicznych. Fikcyjne wiadomości od „firm kurierskich” pojawiają się częściej w związku ze wzmożonym ruchem paczek. Ofiary manipulacji tracą niekiedy po kilkaset tysięcy NOK.
Już nie tylko seniorzy
Specjaliści ds. bezpieczeństwa podkreślają, że przestępcy stale udoskonalają techniki, by zdobyć dostęp do kont bankowych. Metody są szybkie, agresywne i oparte na presji czasu.
Choć rekordziści tracą setki tysięcy koron, przestępcy oszukują także w przypadku drobnych kwot.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Tak nie dasz się zmanipulować oszustom
Warto przejrzeć opinie innych użytkowników i unikać zakupów z podejrzanych linków w mediach społecznościowych. Przy płatnościach w nieznanych sklepach zalecane jest unikanie płatności bezpośrednich. Umożliwia to złożenie reklamacji w instytucjach finansowych i ułatwia odzyskanie środków.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz