Komunikat prasowy

Norweska policja sprzedaje Rolexy. W tle oszustwo warte miliony koron

Emil Bogumił

09 sierpnia 2025 10:47

Norweska policja sprzedaje Rolexy. W tle oszustwo warte miliony koron

Podejrzani stosowali wobec ofiar m.in. groźby użycia siły, jak i braku spłaty pożyczek. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Para z Drøbak w Norwegii padła ofiarą oszustwa wartego ponad 20 mln NOK. Policja skonfiskowała mienie podejrzanych — w tym luksusowe zegarki marki Rolex oraz drogie ubrania. Wszystko, co nadaje się do dalszego użytkowania trafi na aukcję. Uzyskane środki zostaną przekazane ofiarom przestępstwa.

Para z Drøbak została oszukana na sumę przekraczającą 20 mln NOK. Według informacji norweskich mediów, oszustwo dotyczyło dziesiątek mln NOK, co wskazuje na bardzo poważny zakres przestępstwa. Policja podjęła działania, które obejmują przeszukanie i opróżnienie mieszkania należącego do sprawców.

W toku czynności śledczych policja zabezpieczyła wiele luksusowych przedmiotów należących do podejrzanych. Wśród nich znalazły się zegarki marki Rolex oraz markowe, drogie ubrania. Tego typu dobra mają zostać sprzedane przez policję za pośrednictwem aukcji.
Rosyjska dezinformacja w Norwegii. Tak niebezpiecznie jeszcze nie było
Środki uzyskane ze sprzedaży mają zostać skierowane na wsparcie poszkodowanego małżeństwa z Drøbak. Policja zamierza odzyskać część strat finansowych poniesionych przez ofiary oszustwa. Cała operacja obejmuje zarówno konfiskatę, jak i organizację sprzedaży luksusowych dóbr.

Aresztowany mężczyzna przyznał się do winy. Jego partnerka zaprzecza zarzutom. Kwota ponad 20 mln NOK obejmuje szereg nieoddanych pożyczek, jak i środków przekazanych pod wpływem gróźb.
