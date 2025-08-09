Norweska policja sprzedaje Rolexy. W tle oszustwo warte miliony koron
09 sierpnia 2025 10:47
Podejrzani stosowali wobec ofiar m.in. groźby użycia siły, jak i braku spłaty pożyczek. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
W toku czynności śledczych policja zabezpieczyła wiele luksusowych przedmiotów należących do podejrzanych. Wśród nich znalazły się zegarki marki Rolex oraz markowe, drogie ubrania. Tego typu dobra mają zostać sprzedane przez policję za pośrednictwem aukcji.
Aresztowany mężczyzna przyznał się do winy. Jego partnerka zaprzecza zarzutom. Kwota ponad 20 mln NOK obejmuje szereg nieoddanych pożyczek, jak i środków przekazanych pod wpływem gróźb.
