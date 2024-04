Chcą alkoholu na stadionach piłkarskich. „To część kultury”

Wielu kibiców nie wyobraża sobie oglądania meczu bez kufla piwa w dłoni – czy to przed telewizorem, czy na stadionie. W Norwegii picie alkoholu na obiektach sportowych jest obecnie niedozwolone, ale Partia Konserwatywna (Høyre) chce to zmienić i umożliwić fanom piłki nożnej zakup i spożywanie trunków na trybunach.

– Chciałbym, żebyśmy mogli robić tak, jak w innych krajach: móc serwować alkohol na stadionie. Jest to często korzystne zarówno ze względu na społeczeństwo, jak i klubów, ponieważ zapewnia im większe dochody – mówi Turid Kristensen, rzecznik ds. polityki sportowej w Høyre w rozmowie z TV2. Jednocześnie nie uważa, aby było to gorszące i mogłoby spowodować burdy czy zgorszenie. Muszą to również ocenić same kluby i gminy, które muszą przyznawać koncesje na sprzedaż alkoholu.