Ceny żywności znowu wzrosły. Prawie 15 000 koron więcej na jedzenie

To, że od początku lipca 2022 produkty spożywcze w norweskich supermarketach podrożeją, zapowiadano od dawna. stock.adobe.com/licencja standardowa

Początek lipca w Norwegii to czas, w którym producenci żywności i supermarkety mogą ustalać nowe ceny produktów. Tym razem żywność może podrożeć nawet o 5 proc. Jako powody podwyżek wymienia się większe ceny surowców i transportu spowodowane wojną w Ukrainie.

Ceny surowców gwałtownie wzrosły po tym, jak wojna w Ukrainie stała się faktem. To z kolei powoduje, że produkcja i dostawa żywności są droższe, a dystrybutorzy tacy jak Orkla, Nortura, Tine i Mills muszą w związku z tym nakładać wyższe stawki na sieci spożywcze, a to z kolei odbija się na kieszeniach konsumentów.

Drożeją surowce i transport

Dostawcy mają co roku dwa okna cenowe: 1 lutego i 1 lipca. Wówczas mogą ustalać nowe stawki. To, że od początku lipca 2022 produkty spożywcze w norweskich supermarketach podrożeją, zapowiadano od dawna. Chociaż sami producenci nie podają dokładnych danych, analitycy szacują, że latem bieżącego roku wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych wyniesie od 5 do 10 procent. Należy nastawić się szczególnie na większe ceny mięsa i jaj.