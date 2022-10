Branża tytoniowa w Norwegii będzie musiała płacić za sprzątanie niedopałków

W połowie września Dania ogłosiła, że od 2023 roku będzie wymagać od producentów tytoniu wkładu finansowego na usuwanie niedopałków zanieczyszczających przyrodę. To decyzja podjęta na forum unijnym, do której dostosuje się również Norwegia.

W Unii Europejskiej postanowiono, że to jednostki odpowiedzialne za wytwarzanie papierosów mają ponosić koszty sprzątania resztek produktów tytoniowych z przestrzeni publicznej. W przypadku Danii branża ma na to płacić gminom około 32 milionów koron rocznie. Nie wiadomo jeszcze, o jakich kwotach będzie mowa w kraju fiordów, ale do dyrektywy Norwegia będzie się musiała odnieść do 2025 roku.

Zagrożenie dla planety

– Dziś to władze i wolontariusze sprzątają przyrodę i dbają o to, by śmieci trafiły tam, gdzie powinny. Myślę, że to całkowicie niesłuszne. To nie podatnicy powinni ponosić koszty. Producenci papierosów muszą się dostosować – mówi Ingrid Liland z Partii Zielonych (MDG) w rozmowie z NRK.