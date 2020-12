Bolesny spadek Norwegii w rankingu rozwoju społecznego: po 15 latach królowania nie jest już „najlepszym krajem”

Po raz pierwszy od 15 lat Norwegia nie znalazła się na samym szczycie listy państw uwzględnionych w corocznym raporcie o Wskaźniku Rozwoju Społecznego (HDI) autorstwa Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Zamiast tego zaliczyła spadek o 15 pozycji w rankingu.

Wraz z powstałym w ten sposób PHDI (Planetary Pressures-Adjusted Human Development Index) wyłania się mniej kolorowa, ale bardziej realna ocena rozwoju ludzkości. Po dodaniu czynników związanych ze stanem Ziemi 50 państw, których poziom rozwoju społecznego uznawano do tej pory za wysoki, spadło w rankingu, co odzwierciedla ich zależność od paliw kopalnych i ślad, jaki zostawiają na planecie. Jednym z nich jest Norwegia.

Najlepszy kraj z ekologicznymi grzeszkami

Jeśli brać by pod uwagę standardowe czynniki, jak oczekiwana długość życia, wykształcenie i dochód na mieszkańca, wartość HDI Norwegii za 2019 rok wynosi 0,957 punkta, co daje krajowi fiordów pierwsze miejsce w rozwoju społecznym – jak w ostatnich 15 latach – wśród 189 państw świata analizowanych w raporcie. W latach 1990-2019 indeks HDI w Norwegii wzrósł z 0,849 do 0,957, a to oznacza wzrost o 12,7 proc.