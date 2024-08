Bo niepełnosprawność nie zawsze widać… Nowe tabliczki na toaletach w Norwegii

Na drzwiach norweskich toalet dla niepełnosprawnych zaczynają pojawiać się nowe tabliczki. Obok znaku przedstawiającego osobę na wózku dołączane są takie, które zwykle symbolizują po prostu toaletę męską lub żeńską. Dlaczego?

Wprowadzenie nowych znaków to efekt myślenia o potrzebach osób z dolegliwościami niemożliwymi do dostrzeżenia na pierwszy rzut oka przez otoczenie, takimi jak endometrioza, zespół jelita drażliwego, nowotwory czy cukrzyca. Zmienionym tabliczkom towarzyszy napis „Ikke alle funksjonsnedsettelser er synlige”, czyli „Nie wszystkie typy niepełnosprawności są widoczne”.

Nie tylko wózek

Decydenci uznali, że poruszanie się na wózku inwalidzkim nie powinno być jedyną przesłanką do skorzystania z toalety dla niepełnosprawnych i że dobrze by było, by infografiki jakoś odzwierciedlały ten stan rzeczy.