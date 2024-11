Black Week to okazja do... oszustwa. Cyberprzestępcom pomaga sztuczna inteligencja

Chociaż z roku na rok sklepy coraz wcześniej zasypują konsumentów kampaniami z okazji święta promocji zwanego Black Friday, które w tym roku wypada 29 listopada, to właśnie teraz zaczyna się kulminacyjny tydzień pełen atrakcyjnych ofert. Eksperci ostrzegają zatem: nie dajcie się nabrać… sztucznej inteligencji.

Nie ma amatorszczyzny

Obecnie jednak pojawia się nowy problem: oszustwa przy pomocy AI. Sztuczna inteligencja to narzędzie, które znalazło się już w powszechnym użytku, jeśli chodzi o cyberprzestępstwa. Oszuści wykorzystują je m.in. do generowania tekstów rzekomo wysłanych przez wiarygodne instytucje, takie jak banki, policja czy urzędy, jak również do tworzenia wiadomości głosowych i filmików do złudzenia przypominających te wysłane przez znajomych. Wszystko to, by uzyskać wrażliwe dane i dostać się do finansów potencjalnej ofiary.