„Będzie korzystniej dla mieszkańców”. Skatteetaten zmienia procedury po skandalu w NAV

Od 1 stycznia 2020 roku norweski Urząd Podatkowy (Skatteetaten) wprowadza nowe zasady zwracania podatku w przypadku osób, które oddają otrzymane wcześniej świadczenia do NAV (Urząd Pracy i Polityki Socjalnej) – teraz całe procedury będą zautomatyzowane, a świadczeniobiorcy nie będą musieli już przekazywać do NAV-u kwoty uwzględniającej podatek.

Zmieniają praktykę