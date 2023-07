BankID do logowania w mediach społecznościowych? Politycy chcą chronić dzieci w Norwegii

Snapchat, TikTok, Instagram i YouTube to jedne z najczęściej używanych mediów społecznościowych wśród osób w wieku od 9 do 18 lat w Norwegii, według Medietilsynet. Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF) chce, aby w social mediach nie dało się kłamać na temat wieku przy rejestracji konta i logowaniu.

Partia uważa za ​​duży problem, że wiele dzieci ma konta na takich platformach jak Facebook, Instagram, Snapchat i TikTok o limicie wieku 13 lat. Tymczasem połowa wszystkich dzieci w Norwegii w wieku od 9 do 11 lat korzysta z mediów społecznościowych, wynika z danych Norweskiego Urzędu ds. Mediów. Dlatego KrF proponuje logowanie przez np. BankID.

Bollestad uważa, że ​​limit wiekowy w mediach społecznościowych nie jest dziś egzekwowany i chce dać rodzicom odpowiednie narzędzie do ochrony dzieci.

We wniosku do rządu partia KrF zwraca się o przedstawienie propozycji realnego limitu 13 lat dla użytkowników mediów społecznościowych, z wymogami rejestracji i logowania za pomocą BankID lub podobnych rozwiązań.

Dzieci nie zawsze rozumieją konsekwencje tego, co robią w mediach społecznościowych.Źródło: stock.adobe.com/licencja standardowa

Partia chce też wprowadzenia zgody rodziców dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat, które mają być obecne w social mediach.

– Dziś nie jesteśmy w stanie wyegzekwować granicy wieku 13 lat. Wiemy, że jest tam połowa dziewięcio- i dziesięciolatków. Chcemy dbać o to, aby dzieci były dziećmi. Algorytmy w mediach społecznościowych nie stronią od marketingu skierowanego do nich – mówi Bollestad.

Bollestad uważa również, że media społecznościowe mogą ułatwiać zastraszanie i wykluczenie. – Jedno słowo może wystarczyć, by poczuć się jak g****. Polubienia lub antypatie i opisy tego, jak wyglądasz, mogą pozostawić ślad na zawsze. Musimy coś z tym zrobić – podkreśla Bollestad.

KrF uważa, że ​​identyfikacja np. za pomocą BankID może rozwiązać problem obecności dzieci poniżej 13 roku życia w mediach społecznościowych, bo nie są one są wystarczająco dorosłe. Pomoże to również pozbyć się fałszywych profili. Dzieci nie zawsze rozumieją konsekwencje tego, co robią w mediach społecznościowych. Jako młoda osoba można nieświadomie opublikować zdjęcia lub inne treści, które będą mieć nieodwracalne konsekwencje.