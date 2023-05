TikTok i Instagram od 16 roku życia. Chcą ograniczeń wiekowych w mediach społecznościowych

Olaug Bollestad – przewodnicząca norweskiej Partii Chrześcijańskich Demokratów – domaga się restrykcji w obszarze mediów społecznościowych. Przyznała, że dostęp do portali i aplikacji powinien być możliwy jedynie dla osób powyżej 16 roku życia. Powołuje się na badania dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

– Mamy obecnie tzw. granicę wieku 13 lat, ale ona już nie obowiązuje. Połowa 9- i 10-latków korzysta z mediów społecznościowych – przyznała w kwietniu na łamach VG. Bollestad łączy zwiększoną aktywność najmłodszych w social mediach z pogarszającym się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. – Coraz więcej osób zmaga się z problemami psychicznymi. Kolejki do poradni są coraz większe. Wiele młodych osób jako powody wskazuje Instagrama, TikToka, Snapchata i Facebooka – dodała liderka norweskich chadeków.



Jednym z postulatów Olaug Bollestad jest powiązanie kont w mediach społecznościowych z cyfrowym dowodem tożsamości, np. BankID. Uznaje to za akceptowalną metodę weryfikacji tożsamości oraz wieku korzystających z sieci. Uważa także, że wyeliminuje nadużycia ze strony dzieci i młodzieży, które podają zmyślone dane oraz niepoprawny wiek, by założyć profile w kanałach social media.