Automaty zamiast listonoszy. Poczta testuje je w Oslo

Pakkeboksy, które pojawią się w kraju fiordów, zdały już egzamin w Danii. Poza tym, że ze schowków będzie można odbierać swoje przesyłki pocztowe, wkrótce posłużą one również do realizowania zwrotów, np. po zakupach online.

Robot, który dostarcza paczki

To nie jedyne zmiany, jakie ma w planach na ten rok Posten Norge – od 1 lipca listonosze będą dostarczać listy i przesyłki jedynie co drugi dzień, a w przyszłości zupełnie zniknie opcja doręczania listów do domów. Zamiast tego będzie je trzeba odbierać w wyznaczonych punktach. Wszystko to przez mniejsze zapotrzebowanie na tradycyjne usługi pocztowe.



Norweska poczta w ostatnich latach wprowadziła również do swojego systemu robota, który dostarcza przesyłki. Maszyna jeździ po Kongsberg, a mieszkańcy miasta po otrzymaniu informacji, że ich paczka jest w drodze, sami decydują, w którym punkcie trasy robota chcą ją odebrać.