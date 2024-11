Alternatywne Święta uratowane: wigilia dla osób samotnych i z problemami odbędzie się w Oslo po raz 55

Od 54 lat, a od 23 w Centrum Kongresowym w Oslo, organizowane są Alternatywne Święta Bożego Narodzenia dla samotnych mieszkańców stolicy. Jednak w tym roku groziło odwołanie wydarzenia. Powód: brakowało lokalu.

W nowym miejscu

Alternativ jul to coroczna akcja skierowana do bezdomnych, narkomanów, samotnych i innych osób borykających się z problemami. W ostatnich latach działa 24 godziny na dobę od Wigilii do drugiego dnia świąt, oferując nie tylko ciepły bożonarodzeniowy posiłek, lecz także świąteczną muzykę i atmosferę, a nawet nocleg.