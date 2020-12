600 000 mieszkańców Norwegii to osoby wykluczone cyfrowo

W grupie mieszkańców Norwegii, którzy nie korzystają z komputerów czy aplikacji mobilnych, szczególnie duży odsetek stanowią seniorzy i osoby z niskim wykształceniem. adobe stock/ licencja standardowa

14 proc. norweskiej populacji, czyli ok. 600 tys. osób, nie korzysta z internetu, smartfona, komputera ani tabletu, wynika z badań umiejętności cyfrowych Norwegów autorstwa Norweskiego Instytutu Kształcenia Dorosłych (Kompetanse Norge).

Poniekąd weryfikował je sam 2020 rok, który zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej wymusił wprowadzenie i użycie nowych cyfrowych rozwiązań, by ułatwić, a niekiedy po prostu umożliwić funkcjonowanie w dobie pandemii.



Z platform, programów czy aplikacji należało skorzystać np., by przekształcić mieszkanie w domowe biuro dostosowane do pracy zdalnej, przenieść do sieci usługi i wydarzenia, takie jak szkolenia, treningi, kursy, sprzedaż, a nawet festiwale muzyczne i filmowe, zrobić bezpiecznie zakupy czy utrzymać kontakt z bliskimi.

1 na 3 osoby nie szuka informacji na stronach internetowych A jednak w kraju fiordów nadal znajdują się osoby wykluczone cyfrowo, i to niekoniecznie w związku z awersją do nowych technologii i przyzwyczajeniem do analogowych metod. W grupie mieszkańców Norwegii, którzy nie korzystają z komputerów czy aplikacji mobilnych, szczególnie duży odsetek stanowią seniorzy i osoby z niskim wykształceniem.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat spadł on z 24 do 14 proc., i zdaniem Kompetanse Norge nie wynika to jedynie z faktu wypierania starszych pokoleń przez młodsze, a przez stopień rozwinięcia technologicznego społeczeństwa. Jednym słowem to, co jeszcze w 2010 roku uważało się za duże umiejętności korzystania z cyfrowych rozwiązań, dziś już nie wystarcza, ale Norwegowie potrafią w przewadze znacznie więcej.

Niemniej około jedna trzecia respondentów przeprowadzonych jesienią badań odpowiedziała, że nie ma doświadczenia w znajdowaniu informacji na publicznych stronach internetowych, prawie dwie na trzy osoby nie korzystają z identyfikatora cyfrowego, a siedem na dziesięć przyznało, że ​​nigdy nie wypełniło formularza online.

Przedstawiciele Norweskiego Instytutu Kształcenia Dorosłych widzą ryzyko wykluczenia cyfrowego szczególnie w braku chęci do uczestnictwa w kursach. Zwracają jednak uwagę, że aktywna rekrutacja ze strony firm, jak i wolontariat, mogą odegrać ważną rolę.