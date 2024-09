300 000 lokatorów marznie w norweskich mieszkaniach na wynajem

„1 na 3 wynajmujących zimą marznie” – alarmuje norweska prasa. Przyczyną mają być wysokie rachunki oraz źle zaizolowane mieszkania.

Oszczędzać mądrze

Prąd w Norwegii przez wiele lat był bardzo tani. Często kończyło się to nawet bezsensownym marnotrawieniem go. Obecnie, jak wiemy, sytuacja się zmieniła i nic nie wskazuje na to, by tej zimy jego ceny miały spaść. Prąd zaś należy oszczędzać, ale mądrze – tak, by nikt przez to nie cierpiał. Tymczasem problem „zimnych domów” zacznie znów doskwierać mieszkańcom Norwegii naprawdę niedługo – 1/5 najemców deklaruje, że odczuwa dyskomfort związany z zimnem jeszcze zanim temperatura na dworze spada poniżej zera.