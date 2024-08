W Norwegii potaniał prąd. Mieszkańcy zaoszczędzili blisko 30 procent

Ceny energii elektrycznej spadły w drugim kwartale 2024 roku, wynika z najnowszych danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB). Różnice pomiędzy pierwszym okresem roku sięgają 30 proc.

Cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych bez podatków i opłat sieciowych oraz dotacji z 78,9 øre/kWh w I kwartale 2024 roku do 55,7 øre/kWh w II kwartale. Oznacza to obniżkę o 29 proc. Jak informują analitycy, zmiany zaobserwowali odbiorcy we wszystkich strefach elektroenergetycznych. Spadek cen rozpoczął się dopiero w maju, po wyjątkowo chłodnym kwietniu.



– Kwiecień był znacznie chłodniejszy niż zwykle o tej porze roku, z temperaturą w kraju o 0,6℃ niższą od średniej. Szczególnie zimno było w północnej Norwegii. Pod koniec kwietnia w całym kraju zaobserwowaliśmy znaczny wzrost cen, któremu towarzyszyły odpowiednio wysokie wypłaty dotacji do energii elektrycznej – tłumaczy Ståle Skrede, badacz SSB.