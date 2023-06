30 procent wody pitnej w Norwegii nie trafia do kranu. Przyczyną nieszczelne wodociągi

W 2022 roku do norweskiej sieci trafiło 622 mln metrów sześciennych wody pitnej z miejskich wodociągów. Obliczenia pokazują jednak, że tylko część trafiła do mieszkańców kraju fiordów.

Prawie jeden na trzy litry znikał bowiem przez nieszczelności rurociągów w drodze do kranu, pisze w czerwcowym raporcie Centralne Biuro Statystyczne (SSB). Strata wycieku na poziomie 30 proc. odpowiada około 3,8 metra sześciennego wody na metr sieci kablowej.

W 2022 r. 99 proc. mieszkańców kraju fiordów korzystających z wodociągu miejskiego otrzymywało wodę pitną o zadowalającej jakości higienicznej pod względem obecności bakterii E. coli, 98 proc. pod względem barwy, a 97 proc. o odpowiednim stopniu kwasowości (pH). To wyniki jak i w poprzednim roku.

Będą wyższe opłaty

Złe wieści to za to rosnące stawki za wodę i ścieki. Jak pisała wiosną tego roku organizacja Huseierne, koszty od 2022 do 2023 roku wzrosły bardziej niż ceny w Norwegii ogólnie. Ponieważ gminy zbyt długo odkładały niezbędną konserwację rur wodociągowych i inwestycje w oczyszczalnie ścieków, teraz na budżetach mieszkańców wielu części kraju fiordów odbiją się rachunki za prace konserwacyjne. Szczególnie duże różnice są widoczne w Sarpsborg, Skien i Porsgrunn.