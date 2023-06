Zniknie cyfrowy certyfikat szczepień na koronawirusa. WHO chce jednak wykorzystać unijny system

30 czerwca unijny certyfikat szczepień na Covid-19 zostanie usunięty z systemu Helse-Norge. To dlatego, że program wygasa zgodnie z unijną dyrektywą.

Tzw. certyfikat koronawirusowy powstał w czerwcu 2021 r. i jego ważność była przedłużana w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w trakcie pandemii. Norwegia również wprowadziła go do użytku jako kraj Europejskiego Obszaru Gospodarczego uwzględniający decyzje Wspólnoty. Przepisy UE dotyczące certyfikatów covidowych wygasają jednak wraz z końcem czerwca 2023 r.

System się nie zmarnuje?

Tymczasem Komisja Europejska i WHO rozpoczynają współpracę w zakresie cyfryzacji kwestii zdrowia publicznego. W czerwcu 2023 r. WHO przejmie unijny system cyfrowej certyfikacji Covid-19 w celu ustanowienia globalnego programu, który pomoże zwiększyć mobilność i chronić obywateli na całym świecie przed obecnymi i przyszłymi zagrożeniami dla zdrowia, w tym przed pandemiami. To pierwszy element składowy Globalnej Sieci Cyfrowej Certyfikacji Zdrowia (GDHCN), pisze WHO w czerwcowym komunikacie prasowym.