W Norwegii wykryto kolejny wariant Omikronu. Jest odporny na szczepionki

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego poinformował o wykryciu BF. 7 – nowego wariantu koronawirusa Omikron. Odmiana ma stanowić około 10 proc. próbek analizowanych w kraju fiordów. Jej główną cechą jest wyższa odporność na szczepionki przeciw COVID-19.

O nowym wariancie Omikronu poinformował Espen Rostrup Nakstad, zastępca dyrektora Urzędu ds. Zdrowia. Zaznaczył, że ryzyko wystąpienia pandemii jest niskie przez wysoki wskaźnik odporności społeczeństwa. Problemy może sprawiać brak przygotowania szczepionki na nową odmiana Omikronu. – Możemy spodziewać się, że szczepionka nie będzie chroniła tak dobrze, jak w przeszłości. Przynajmniej, jeśli chodzi o zakażenie. Nie jest pewne, czy będzie to miało wpływ na wystąpienie objawów choroby – stwierdził na łamach NRK.



Espen Rostrup Nakstad zaznaczył, że pojawianie się nowych wariantów koronawirusa nie jest nowym zjawiskiem. Kolejne odmiany mutacji mają być odpowiedzią SARS-CoV-2 na wyższy wskaźnik odporności. – To całkowicie naturalny rozwój. To, co widzimy teraz w Europie, to zmiany wynikające z próby uniknięcia efektu odporności, którą nabyliśmy – przyznał zastępca dyrektora Urzędu ds. Zdrowia.