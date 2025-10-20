Uszkodzą mózg, by łagodzić objawy choroby. Nowa terapia dostępna w Norwegii
20 października 2025 15:23
Nowa metoda wykorzystuje aparat do rezonansu magnetycznego. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Drżenie samoistne dotyka około jednego proc. norweskiej populacji, czyli blisko 50 tys. osób. Choroba objawia się rytmicznym drżeniem rąk, głowy lub głosu, które nasila się w sytuacjach stresowych lub przy zmęczeniu.
Lekarze za granicą chwalą nową metodę
Metoda, stosowana już w wielu krajach, wykorzystuje ultradźwięki do tworzenia niewielkich, kontrolowanych uszkodzeń w tkance mózgowej. Działanie może łagodzić objawy choroby.
Nowa metoda z pozytywną opinią
Wystąpiły jednak pewne skutki uboczne, takie jak drętwienie czy zaburzenia chodu, które w większości przypadków miały łagodny i przejściowy charakter. Badacze wskazują również, że skuteczność leczenia może utrzymywać się znacznie dłużej niż rok po zabiegu.
