Badanie zdrowia publicznego w Norwegii. FHI prosi Polaków o pomoc – sprawdź, czy dostałeś SMS.

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) rusza z krajowym badaniem zdrowia. Chcą dowiedzieć się, jak naprawdę żyje się mieszkańcom Norwegii. FHI szczególnie zależy na udziale imigrantów, w tym Polonii. Uwaga – udział jest możliwy tylko na zaproszenie.

FHI (Folkehelseinstituttet) wysyła 100 tys. SMS-ów do losowo wybranych osób powyżej 18. roku życia w całej Norwegii. Głównym celem Krajowej Ankiety Zdrowia Publicznego jest uzyskanie lepszego obrazu stanu zdrowia populacji oraz czynników wpływających na zdrowie.

Sprawdź telefon – czy jesteś wśród wybranych? W badaniu mogą wziąć udział tylko te osoby, które otrzymały bezpośrednie zaproszenie SMS-em od FHI.

FHI wylosowało 100 tys. osób. Jeśli nie dostałeś SMS-a, oznacza to, że tym razem nie bierzesz udziału w ankiecie. Nie musisz nigdzie dzwonić ani się zgłaszać. Jeśli jednak wiadomość od FHI pojawiła się w Twojej skrzynce – nie ignoruj jej! Twój udział jest bardzo ważny.

Dlaczego FHI zależy na głosie Polaków? Aby wyniki badania były wiarygodne i pokazywały prawdziwy obraz społeczeństwa, muszą w nim uczestniczyć wszyscy – zarówno Norwegowie, jak i imigranci.

Aby dane dotyczyły całej Norwegii, wszystkie grupy muszą być reprezentowane, także osoby z doświadczeniem migracyjnym ~podkreśla Øystein Vedaa, kierownik projektu w FHI.

Jeśli imigranci nie wezmą udziału, FHI nie będzie miało pełnego obrazu wyzwań zdrowotnych, z jakimi się mierzymy. To szansa, aby pokazać nasze nawyki, potrzeby i problemy. Dzięki temu krajowe porady i działania mogą być lepiej zaplanowane.

O co będą pytać? Ankieta dotyczy codziennego życia. Badanie (przeprowadzane po raz pierwszy na taką skalę od pilotażu w 2020 roku) zbiera informacje, których nie ma w krajowych rejestrach.

Zdrowie fizyczne i psychiczne,

Jakość snu,

Nawyki i styl życia. Pytania obejmują takie tematy jak:

Odpowiedzi uczestników pozwolą nam lepiej poznać stan zdrowia i nawyki populacji oraz zostaną wykorzystane do poprawy zdrowia publicznego. Badania oparte na tych odpowiedziach stanowią ważną część naszej pracy.~mówi Guri Rørtveit, dyrektor FHI.

Dzięki corocznemu powtarzaniu badania, FHI może śledzić trendy i oceniać konsekwencje dużych wydarzeń, takich jak pandemia.

Ankieta dostępna po polsku Dobra wiadomość dla tych, którzy nie czują się pewnie z językiem norweskim. Ankieta jest dostępna w kilku językach, w tym po polsku i ukraińsku. Dzięki temu bariera językowa nie jest przeszkodą w udziale.

Co pokazały wcześniejsze badania? We współpracy z miastem Oslo, FHI przeprowadziło podobne badanie w zeszłym roku, skupiając się na populacji imigrantów. Wyniki pokazały, że obraz jest złożony i różni się w zależności od kraju pochodzenia.

Zauważyliśmy, że w niektórych grupach częściej zgłaszano gorszy stan zdrowia, problemy psychiczne i samotność. Wyróżniały się też problemy ze zdrowiem zębów i dostępem do leczenia stomatologicznego. Jednocześnie, w wielu grupach imigrantów spożycie alkoholu było niższe~wyjaśnia Øystein Vedaa, Kierownik działu FHI.

Nowe badanie krajowe pozwoli sprawdzić, czy podobne wzorce występują w całym kraju.

Podsumowanie: Dostałeś SMS? Działaj! Jeśli otrzymałeś zaproszenie SMS od FHI, poświęć chwilę na wypełnienie ankiety. To Twój wkład w rozwój systemu zdrowia w kraju, w którym mieszkasz.

FHI zapewnia, że wszystkie odpowiedzi są traktowane poufnie i zgodnie z surowymi przepisami o ochronie prywatności. Nikt nie będzie w stanie zidentyfikować pojedynczych osób w wynikach badania.

