Grypa groźniejsza niż COVID-19 w zeszłym sezonie. FHI wzywa do szczepień
14 października 2025 12:21
Liczba zgonów liczona jest w setkach /zdjęcie poglądowe, fot. Max Pixel
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
FHI apeluje o szczepienia
Osoby z chorobami przewlekłymi, ciężarne w II i III trymestrze oraz dzieci należące do grup ryzyka również są objęte zaleceniem szczepień. Lekarze i personel medyczny mają obowiązek udzielić wszelkich informacji.
Sezon na grypę i COVID w Norwegii
Instytut traktuje obecne ostrzeżenia jako przygotowanie prewencyjne. Przyjęcie rekomendowanych szczepień ma ograniczyć liczbę ciężkich zachorowań i zgonów w nadchodzących miesiącach.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz