Grypa groźniejsza niż COVID-19 w zeszłym sezonie. FHI wzywa do szczepień

Liczba zgonów liczona jest w setkach /zdjęcie poglądowe, fot. Max Pixel

W zeszłym sezonie grypowym odnotowano znacznie więcej hospitalizacji niż zwykle. Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) wzywa seniorów i osoby z grup ryzyka do zaszczepienia się przeciw grypie. Ranking przypadków i zgonów z ubiegłego roku wskazuje na pilną potrzebę działania przed nadchodzącym sezonem.

W ubiegłym sezonie w Norwegii ponad 8 200 osób trafiło do szpitala z powodu grypy, co znacznie przekroczyło średnią z ostatniej dekady. Dla porównania, z powodu COVID-19 hospitalizowano 5 800 osób — niemal wszystkie należały do grup ryzyka. W sumie 382 osoby zmarły w wyniku powikłań grypy, a 397 zgonów przypisano COVID-19 w tym samym sezonie. Wszystkie te osoby niemal bez wyjątku należały do grup najbardziej narażonych — głównie osób starszych i z przewlekłymi schorzeniami.

FHI apeluje o szczepienia W odpowiedzi na dane, FHI apeluje do wszystkich osób powyżej 65. roku życia o przyjęcie szczepionki przeciw grypie oraz szczepionki przeciw pneumokokom. Instytut rekomenduje również szczepienie przeciw COVID-19 dla osób z grup ryzyka.



Osoby z chorobami przewlekłymi, ciężarne w II i III trymestrze oraz dzieci należące do grup ryzyka również są objęte zaleceniem szczepień. Lekarze i personel medyczny mają obowiązek udzielić wszelkich informacji.

Norwescy medycy wspierają profilaktykę.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Sezon na grypę i COVID w Norwegii Jak podkreśla dyrektor FHI, Guri Rørtveit, trudno przewidzieć, jak rozwinie się sezon zimowy w zakresie chorób układu oddechowego. W poprzednim sezonie grypa była szczególnie poważna, podczas gdy fala COVID-19 miała umiarkowany przebieg. Sytuacja może ulec zmianie.



Instytut traktuje obecne ostrzeżenia jako przygotowanie prewencyjne. Przyjęcie rekomendowanych szczepień ma ograniczyć liczbę ciężkich zachorowań i zgonów w nadchodzących miesiącach.