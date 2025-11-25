Strona korzysta z plików cookies

Zdrowie

Tysiące zawałów rocznie, a wciąż brak wspólnych zasad. Nowe wytyczne mają uporządkować chaos

Redakcja

25 listopada 2025 16:13

Kopiuj link
Tysiące zawałów rocznie, a wciąż brak wspólnych zasad. Nowe wytyczne mają uporządkować chaos

Rocznie rejestruje się około 10 000 przypadków ostrego zawału serca. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Norweski minister zdrowia Jan Christian Vestre zlecił Urzędowi ds. Zdrowia przygotowanie propozycji ogólnokrajowych wytycznych dotyczących leczenia zawałów serca. Decyzja ma zapewnić pacjentom jednolite i przewidywalne standardy opieki w całym kraju.

W Norwegii rocznie odnotowuje się około 10 tys. przypadków ostrego zawału serca, jednak dotąd nie wprowadzono jednolitych wytycznych dotyczących leczenia. Potrzebę ich stworzenia podkreśla Per Bjørnerud Rønning, kierownik kliniki medycznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Tromsø.

Krajowe zalecenia mogą ułatwić współpracę między specjalistami z różnych regionów. Podkreśla także znaczenie równych warunków leczenia niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta. Według niego jakość terapii w północnej części kraju jest porównywalna z południem.
Alkoholizm po norwesku?

Minister zdrowia oczekuje dostosowania wytycznych do realiów kraju

Vestre wskazuje, że nowe wytyczne mają wzmocnić poczucie bezpieczeństwa pacjentów. Podkreśla, że dokument powinien być dostosowany do norweskich warunków oraz dużych różnic geograficznych.

Zwraca uwagę, że choć zapewnienie usług medycznych to kwestia polityczna, to same metody leczenia powinny wynikać z ustaleń ekspertów. Decyzja o standardach ma więc wymagać współpracy specjalistów i polityków. Minister dodaje, że Urząd ds. Zdrowia został poproszony o przygotowanie odpowiednich propozycji.
Nowe wytyczne mają uwzględniać warunki geograficzne i organizacyjne różnych części kraju.

Nowe wytyczne mają uwzględniać warunki geograficzne i organizacyjne różnych części kraju.Fot. fotolia.com / ronstik / Royalty Free

Wytyczne mogą wpłynąć na spór o dostęp do zabiegów

Nowe wytyczne mogą odgrywać rolę w trwającej debacie na temat dostępności zabiegów przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI). W parlamencie znajduje się propozycja wprowadzenia całodobowej dostępności PCI w Bodø i Ålesund.

Partia Konserwatywna podkreśla, że decyzje o organizacji takich usług powinny opierać się przede wszystkim na ocenach medycznych. Jej przedstawiciel Erlend Svardal Bøe, uważa, że nowe wytyczne mogą wpłynąć na dalszy przebieg dyskusji. Dodaje, że parlament powinien zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji dotyczących lokalizacji takich usług.
Norwegia może wprowadzić nowe podatki. Wszystko dla zdrowia mieszkańców

Debata o organizacji leczenia i potrzebie wspólnych zasad

Dostępność zabiegów oraz różnice między regionami wciąż są tematem szerokiej debaty. Nowe wytyczne mogą pomóc uporządkować dotychczasowe praktyki i lepiej dopasować organizację usług do specyfiki poszczególnych części kraju.

Ujednolicenie zasad może poprawić przewidywalność i stabilność opieki w nagłych przypadkach. Dyskusja o modelu leczenia pacjentów z zawałem serca może nabrać tempa wraz z pojawieniem się pierwszych propozycji.
