Szansa dla pacjentek z rakiem piersi w Norwegii: będą mieć dostęp do nowego leku

Norweska służba zdrowia może już stosować nowy preparat do leczenia agresywnego raka piersi – taką decyzję podjęło 27 października Forum Decyzyjne (Beslutningsforum). Enhertu wykorzystywano już w terapiach w Szwecji i Finlandii.

Na korzyść Enhertu przemówiły nowe dane dotyczące jego skuteczności i obniżona cena. Zgodnie z wynikami daje on mało skutków ubocznych oraz przedłuża średnią życia chorych. Zabiegi będą dostępne w norweskich szpitalach od 15 listopada 2022 roku. Szacuje się, że każdego roku w Norwegii do tego leczenia będzie kwalifikować się około 70 pacjentek.

Lek jest sprzedawany we współpracy AstraZeneca i Daiichi Sankyo. Zdaniem przedstawicieli firm wprowadzenie go w ramach refundacji w Norwegii to ważny krok naprzód w leczeniu raka piersi, który może dać nową nadzieję pacjentkom HER2-dodatnim. Przyczyni się także do wyrównania szans pacjentów w regionie skandynawskim.