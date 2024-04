Nowe dane dotyczące porodów. Norweżki rodzą pierwszy raz równie (nie)chętnie, co w zeszłym roku

W 2023 roku pierwszy raz od kilkunastu lat nie wzrósł w Norwegii średni wiek kobiety rodzącej pierwsze dziecko – dane zarówno za 2022, jak i za 2023 są takie same i pokazują, że pierwszy poród przypada w Norwegii w momencie, gdy wiek matki wynosi średnio 30,2 roku.

Nie tylko wzrosty

Nieznacznie spadł za to współczynnik dzietności (pojęcie to, za Głównym Urzędem Statystycznym, „oznacza liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat) przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną w badanym roku, tzn. przy przyjęciu cząstkowych współczynników płodności z tego okresu za niezmienne”) – w 2023 roku wyniósł 1,40 dziecka na kobietę. W 2022 roku było to 1,41 (w Polsce wówczas – 1,26). By liczba ludności nie spadała, powinien wynosić więcej niż 2,1.