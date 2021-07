Możliwe szczepienia dla nastolatków. Dawki przeciwko covid-19 otrzyma młodzież z dwóch grup wiekowych

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego zaleca, aby osoby w wieku 16 i 17 lat otrzymały szczepionkę na koronawirusa po pełnym zaszczepieniu norweskiej populacji powyżej 18. roku życia. Według najnowszych prognoz NIP szczepienie tej grupy wiekowej może nastąpić najwcześniej w październiku.

Obecny program szczepień na covid-19 obejmuje osoby urodzone w 2003 roku i starsze. Szczepionki oferowane są również przedstawicielom grupy wysokiego ryzyka wystąpienia poważnych chorób w wieku od 12 do 18 lat. Jeśli FHI, po nowej ocenie we wrześniu, utrzyma swoje zalecenie, to najprawdopodobniej 16- i 17-latkowie również zostaną objęci programem szczepień.