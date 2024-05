Mieszkańcy Norwegii zagrożeni nową chorobą. Pierwsze przypadki na północy już są

W kraju fiordów może wystepować nowa choroba – Gorączka Zachodniego Nilu. Wirus roznoszony jest przez komary Culex modestus. Owady odnotowano już w pozostałych państwach nordyckich.

Od ugryzienia przez komara do zapalenia opon mózgowych?

Culex modestus mogą roznosić wirusa wywołującego tzw. Gorączkę (Chorobę) Zachodniego Nilu. Zachorowania obserwuje się w wielu regionach świata, w tym w Afryce Wschodniej i Zachodniej, Ameryce Północnej, Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, w Europie (przypadki zachorowań odnotowano m. in. we Francji, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, na Węgrzech oraz we Włoszech).



Objawy chorobowe pojawiają się po 1-6 dniach od ukąszenia komara. Ich nasilenie zależy od wieku osoby zakażonej. U dzieci często jest to łagodna gorączka i złe samopoczucie, u młodzieży występują wysoka gorączka, zaczerwienienie spojówek, ból głowy, ból mięśni, natomiast u osób starszych na skutek zakażenia może dochodzić do zaplenia mózgu i opon mózgowych oraz ogólnego wycieńczenia, informują polskie służby sanitarne.