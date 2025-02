Mental sykedag w Norwegii – nowy trend czy konieczność w trosce o zdrowie psychiczne

Mental sykedag to nieformalny sposób na wzięcie wolnego od pracy lub szkoły w celu odpoczynku i odreagowania stresu. stock.adobe.com/licencja standardowa

Fenomen tzw. mental sykedag, czyli dnia wolnego z powodu złego samopoczucia psychicznego, stał się popularnym tematem w mediach społecznościowych, również w Norwegii i innych krajach skandynawskich. Coraz więcej osób otwarcie mówi o potrzebie dbania o zdrowie psychiczne i traktowania go na równi ze zdrowiem fizycznym.

Mental sykedag to nieformalny sposób na wzięcie wolnego od pracy lub szkoły w celu odpoczynku i odreagowania stresu. Może to być odpowiedź na wypalenie zawodowe, nagromadzone napięcie, zmęczenie psychiczne czy inne czynniki negatywnie wpływające na samopoczucie. W praktyce oznacza, że pracownik decyduje się na jeden dzień odpoczynku, aby poprawić swoją kondycję psychiczną.

W Norwegii oficjalnie nie istnieje zapis o „mental sykedag” jako osobnej kategorii zwolnienia. Jednak norweskie prawo pracy daje możliwość korzystania z egenmelding, czyli samodzielnego zgłoszenia choroby bez konieczności przedstawiania zaświadczenia lekarskiego. Pracownik może w ten sposób wziąć do trzech dni wolnego, maksymalnie cztery razy w ciągu 12 miesięcy, bez konieczności podawania przyczyny. Jeśli złe samopoczucie psychiczne trwa dłużej, konieczne jest uzyskanie sykemelding, czyli zwolnienia lekarskiego.

Zdrowie psychiczne staje się coraz ważniejszym tematem w debacie publicznej, a w krajach skandynawskich rośnie świadomość, że stres i wypalenie zawodowe mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Mental sykedag można więc postrzegać jako próbę dostosowania systemu pracy do nowoczesnych realiów i większej dbałości o dobrostan psychiczny pracowników. Pojawiają się jednak także opinie, że ludzie nadużywają tego zjawiska i wyolbrzymiają swoje problemy.

Uważa jednak, że nie należy korzystać ze zwolnień lekarskich profilaktycznie, jeśli nie grozi nam realne niebezpieczeństwo kryzysu psychicznego. – Osoby zdrowe psychicznie również mogą czuć, że potrzebują dnia wolnego. Ale byłoby błędem, gdyby wzięli dzień wolny i nazwali go dniem zdrowia psychicznego – tłumaczy.

Jedna na cztery osoby w wieku od 25 do 34 lat doświadczyła problemów ze zdrowiem psychicznym z powodu pracy. Świadczą o tym dane Norweskiego Instytutu Środowiska Pracy.

Jak mówi Nina Melsom z Norweskiej Konfederacji Pracodawców (NHO), to powód do niepokoju. Jednak jej zdaniem mental sykedag, który byłby niemal jak profilaktyka, oznaczałby erozję systemu samooceny. Powołuje się ona na ustawę o ubezpieczeniach społecznych, która stanowi, że oświadczenia własne należy składać w przypadku niezdolności do pracy, czyli gdy dana osoba jest zbyt chora, aby móc pracować. – Praca często może być najlepszym lekarstwem – dodaje.