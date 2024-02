Kto zapłaci za leczenie zębów? Odsłaniamy tajemnice wizyty u dentysty w Norwegii

Leczenie stomatologiczne młodych dorosłych w Norwegii realizowane jest na szczególnych zasadach. Osoby pomiędzy 19 a 20 rokiem życia pokrywają jedynie 25 proc. kosztów leczenia, jeśli udały się do publicznego gabinetu. Od 21 do 24 roku życia mają prawo do rozszerzonej, okręgowej, miejskiej opieki stomatologicznej. Płacą 25 proc. stawek wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki