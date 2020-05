Koty mogą zarazić się koronawirusem? Nowe badania

Koty to najpopularniejsze zwierzęta domowe w Norwegii, jest ich około 750 tysięcy. W dobie koronawirusa właściciele czworonogów powinni mieć na względzie także ich bezpieczeństwo ponieważ okazało się, że koty chorują na COVID-19. Jednocześnie naukowcy uspokajają - nie ma dowodów na to, że zwierzęta są niebezpieczne dla ludzi i przenoszą na właścicieli wirus.

Zespół naukowców z Harbin Veterinary Research Institute w Chinach prowadził badania, które miały na celu sprawdzenie, czy zwierzęta domowe mogą być zarażone wirusem COVID-19 drogą kropelkową. Wyniki miały służyć do wytypowania gatunków, które można wykorzystać do testowania potencjalnych szczepionek na SARS-CoV-2.

Photo by Jonas Vincent on Unsplash

Naukowcy proszą, aby właściciele nie wyrzucali zwierząt z domów Photo by Jonas Vincent on Unsplash

Kto komu zagraża?

Można zatem wnioskować, że o ile ludzie nie mogą zarazić się od kota koronawirusem SARS-CoV-2, o tyle człowiek jest zagrożeniem dla swojego pupila. - Śledzimy wszystkie doniesienia na temat wpływu zwierząt na rozwój epidemii. Sądzimy, że nie odgrywają one istotnej roli w transmisji tego patogenu, podejrzewamy natomiast, że mogą być one zarażane przez zainfekowane osoby - powiedziała Maria Van Kerkhove, epidemiolog pracująca dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), odnosząc się do wspomnianych badań. Dlatego też trzeba pamiętać o tym, aby odizolować zwierzęta, a zwłaszcza koty od osób zarażonych. Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom zalecają, aby osoby z COVID-19 ograniczały kontakt ze swoimi zwierzętami, unikały głaskania, lizania i dzielenia się jedzeniem. WHO apeluje równocześnie, aby w tym trudnym dla wszystkich czasie zadbać o czworonogi i nie pozbywać się ich z domu.