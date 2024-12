Historyczna decyzja: Norwegia przyjmuje nowe prawo aborcyjne

Przede wszystkim wydłuży się limit czasowy do legalnego dokonania aborcji. stock.adobe.com/licencja standardowa

Minęło prawie 50 lat od uchwalenia ustawy aborcyjnej w Norwegii. W 1978 roku kobiety w kraju fiordów uzyskały prawo do dobrowolnego przerwania ciąży do 12. tygodnia. Od tego czasu przepisy praktycznie nie uległy zmianie. Aż do 3 grudnia 2024, kiedy Storting przegłosował nowelizację ustawy.

Przede wszystkim wydłuży się limit czasowy do legalnego dokonania aborcji, z 12 do 18 tygodni. Dotyczy to również redukcji ciąży bliźniaczej. Tym samym Norwegia jako ostatnia dołączyła do krajów nordyckich, w których usunięcie ciąży po 18 tygodniu jest lub będzie możliwe. Uprzedziła ją Dania, gdzie zmiana zacznie obowiązywać 1 czerwca 2025 r.

Nowe komisje, nowe zasady Rząd proponuje zmianę być może najbardziej kontrowersyjnego fragmentu prawa aborcyjnego: paragrafu 2C. Dziś ciąża w Norwegii może zostać przerwana po 12 tygodniach, jeśli istnieje duże ryzyko, że u dziecka rozwinie się poważna choroba. Stan zdrowia płodu nie będzie już umożliwiał, tak jak dotychczas, bezpośredniego dostępu do późnej aborcji. Zamiast tego trybunał musi dowiedzieć się, jakie znaczenie ma stan płodu dla ciąży, porodu, wychowania i opieki nad dzieckiem, a tym samym zdecydować, czy ciężarna może dokonać aborcji.

Obecnie o dopuszczeniu do aborcji decyduje tzw. rada aborcyjna. Władze proponują powołanie nowych komisji, które będą oceniać wnioski po 18. tygodniu ciąży. Działające dziś rady aborcyjne zostaną rozwiązane i zastąpione nowymi, które będą oceniać przypadki od 18. do 22. tygodnia ciąży. Muszą być kierowane przez lekarza, a kobiety mają stanowić większość składu. Wśród członków ma się także znaleźć prawnik.

Personel medyczny ma ustawowe prawo do zastrzeżenia się przed aborcją.

Źródła: regjeringen.no, NRK, TV2, VG