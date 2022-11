Godzina twojego życia może kogoś uratować. Jak zostać dawcą krwi w Norwegii?

Jak wynika z badań, każde oddane pół litra krwi może uratować życie trzech osób. Jeden z najważniejszych dla człowieka płynów ma jednak krótki termin przydatności. Banki krwi muszą codziennie pozyskiwać nowe zasoby. Jak można wesprzeć je, mieszkając w Norwegii?

Główny program krwiodawstwa w Norwegii prowadzi Czerwony Krzyż. Do projektu rekrutuje się rocznie około 90 proc. dawców krwi z kraju fiordów. Oficjalna narodowa inicjatywa wystartowała 26 kwietnia 1996 roku. Pierwsze działania podejmowano już wcześniej – w 1960 roku. Powstało wówczas Centrum Krwi Norweskiego Czerwonego Krzyża. Z kolei pierwszy bank krwi powstał 12 lat wcześniej przy szpitalu Ullevål.



Większość krwiodawców w Norwegii rejestruje się do programu za pośrednictwem portalu GiBlod.no. Lokalni działacze pomagają się również zarejestrować do niego, współpracując z miejscowymi szpitalami. Bergen i Oslo dysponuje również autokarami przystosowanymi do bezpiecznego oddawania krwi.