Banki krwi w Norwegii apelują: potrzeba nowych dawców w całym kraju

Według Czerwonego Krzyża w Norwegii brakuje 30 tys. dawców krwi i tylko 2 proc. norweskiej populacji zgłasza się jako ochotnik. Tymczasem w kraju fiordów codziennie przez cały rok krew jest potrzebna.

– Potrzebujemy jej do ratowania życia w nagłych sytuacjach, jak silne krwawienia podczas porodów, wypadków i operacji, a także do leczenia. Prawie połowa oddanej krwi trafia do pacjentów chorych na raka – mówi w komentarzu dla TV2 Ingvild Hausberg Sørvoll z Banku Krwi w Tromsø, jednego z około 75 zatwierdzonych norweskich banków krwi.