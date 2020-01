WOŚP 2020: to przygotowały sztaby Orkiestry w norweskich miastach

51 minut temu Redakcja Moja Norwegia.pl Redakcja MN Pijany wpadł w szał na pokładzie samolotu z Warszawy do Oslo. Załoga musiała go obezwładnić

W tym temacie znajdują się komentarze do artykułu Pijany wpadł w szał na pokładzie samolotu z Warszawy do Oslo. Załoga musiała go obezwładnić