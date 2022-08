W przyszłym tygodniu narodowy dzień wędrówek. Wydarzenia w całej Norwegii

4 września w Norwegii wypada Narodowy Dzień Wędrówek. Z tej okazji w całym kraju odbywać się będzie wiele wydarzeń - nie tylko dla dorosłych amatorów aktywnego wypoczynku, ale dla całych rodzin.

Norweskie Towarzystwo Turystyczne (DNT) zaprasza wszystkich miłośników friluftsliv do wspólnych obchodów narodowego dnia wędrówek. 4 września na terenie całej Norwegii odbędzie się wiele wydarzeń, zarówno dla zapalonych piechurów, jak i dla rodzin z dziećmi. - Chcemy zapewnić wszystkim dobre wrażenia na łonie natury, bez względu na to, czy często spędzasz wolny czas na łonie natury, czy nie. Niektórzy potrzebują wskazówek, jak rozpocząć przygodę z friluftsliv. [Wśród wydarzeń - przyp. red.] znajdzie się coś odpowiedniego dla młodych i starszych, doświadczonych i początkujących - zachęca Dag Terje Klarp Solvang z DNT.

Friluftsliv, czyli kultura spędzania czasu na łonie natury i szacunek do przyrody. Friluftsliv to ogólnie rzecz biorąc aktywność fizyczna na świeżym powietrzu.

Do wyboru, do koloru

DNT informuje, że 4 września odbędzie się ok. 180 wydarzeń w których szacuje, że udział weźmie nawet 40 tys. osób. Wśród propozycji spędzania wolnego czasu znajdują się np. rodzinne wycieczki, gry i zabawy dla dzieci, grille, ogniska, wędrówki dla wymagających czy niespieszne spacery do punktów widokowych.



Każde wydarzenie opisano pod względem poziomu trudności, przygotowania prowiantu (żeby zabrać np. kiełbaski na ognisko czy napoje), godziny rozpoczęcia. Znajdują się tam również dane do koordynatorów w razie pytań. Wydarzenia są bezpłatne.



Lista wszystkich wydarzeń znajduje się poniżej: