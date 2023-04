Od współpracy energetycznej po dekarbonizację i produkcję wodoru. UE zgodziła się na „Zielony Sojusz” z Norwegią

Ambasadorowie krajów Unii Europejskich zgodzili się na przyjęcie Grønn Allianse, czyli „Zielonego Sojuszu” z Norwegią. Umowa będzie regulowała współpracę kraju fiordów z państwami Wspólnoty m.in. w obszarze sektora energetycznego oraz dostaw surowców.

Przedstawiciele państw UE pozytywnie zaopiniowali projekt w środę, 19 kwietnia. Formalnie ostateczną zgodę na zawarcie porozumienia musi wyrazić Rada Ministrów UE. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych odbędzie się 24 kwietnia. Wtedy też z wizytą do Brukseli wybierają się premier Jonas Gahr Støre oraz minister energii Terje Aasland. Wezmą udział w szczycie poświęconym morskim farmom wiatrowym na Morzu Północnym. W poniedziałek powinno dojść także do oficjalnego podpisania „Zielonego Sojuszu”. W imieniu członków Wspólnoty zgodę na zawiązanie umowy podejmie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.



Porozumienie jest niewiążącym dokumentem strategicznym. Oznacza to, że nie zobowiązuje żadnej ze stron do przyjmowania aktów prawnych lub finansowania działań.