Od dziś można zwiedzać Storting za darmo: ruszyły letnie wycieczki po norweskim parlamencie

Obok władzy wykonawczej (rząd) i sądowniczej (sądy) w Norwegii istnieje jeszcze władza ustawodawcza, czyli Stortinget. Głosując w wyborach parlamentarnych, obywatele decydują, które 169 osób będzie zasiadać w norweskim parlamencie przez kolejne cztery lata.

Obrady w komisjach specjalistycznych i grupach partyjnych toczą się za zamkniętymi drzwiami, natomiast posiedzenia w Stortingu mają charakter jawny. Są one transmitowane za pośrednictwem telewizji internetowej, sporządzane są także pisemne protokoły posiedzeń parlamentu.

Historia od środka

Wszystko to odbywa się w zabytkowej budowli w centrum Oslo, blisko głównej ulicy handlowo-turystycznej stolicy Norwegii. Budynek w stylu neoromańskim przy Karl Johans gate 22 został ukończony i oddany do użytku 5 marca 1866 roku. Zaprojektował go szwedzki architekt Emil Victor Langlet.