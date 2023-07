Norweski parlament od kuchni. W wakacje darmowe wycieczki z przewodnikiem

Od 26 czerwca do 25 sierpnia będzie okazja, by zobaczyć norweski parlament od środka. Każdego dnia organizowane będą cztery wycieczki z przewodnikiem, wstęp na nie jest bezpłatny.

Każdego dnia odbędą się cztery wycieczki, w tym jedna z oprowadzaniem w języku angielskim: zwiedzanie w jęz. ang. o 10:15 i jęz. nor. o: 11:45, 13:30 i 15:00. Każda wycieczka trwa około godziny. Zwiedzać można zarówno indywidualnie, jak i w małych grupach. Gdy chętnych jest więcej, decyduje pierwszeństwo ustawienia się w kolejce (nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji). Miejsce zbiórki jest na tyłach budynku, przy Akersgata.

Wycieczka trwa ok. godzinę. Zwiedzający obejrzą trzy kondygnacje budynku. Osoby niepełnosprawne lub o ograniczonej możliwości ruchowej mają możliwość skorzystania z windy.Źródło: stortinget/materiały prasowe

Wszyscy odwiedzający muszą przejść kontrolę bezpieczeństwa. Odzież wierzchnią i bagaż należy pozostawić w zamykanych szafkach. Dozwolone jest robienie zdjęć, z wyjątkiem kontroli bezpieczeństwa. Nagrywanie przewodnika jest zabronione. Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie zwiedzania, jeśli wystąpią nieprzewidziane wydarzenia, które je uniemożliwią.

Symbol Norwegii

Budynek Stortingu wzniesiono w 1866 roku. W drugiej połowie XIX wieku gmach parlamentu, zaprojektowany przez szwedzkiego architekta Emila Victora Langleta, uważano za dość nowatorski. Do budynku można było bowiem wejść tuż z tętniącej życiem ulicy. Okna w charakterystycznej Stortingssalen zaprojektowano tak, by były widoczne z Karl Johans gate, symbolicznie skierowane na wyborców, i kojarzyły się dostępnością i otwartością. Do środka budynku zapraszało zaś dziewięć takich samych par drzwi wejściowych.