Nordycka noc na łonie natury. Pierwsza edycja wydarzenia

3 września Norsk Friluftsliv, organizacja promująca spędzanie czasu na świeżym powietrzu, po raz pierwszy organizuje Nordycką Noc na Łonie Natury. Idea wydarzenia jest prosta: spanie pod gołym niebem.

Nordyckie organizacje promujące ideę aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu połączyły siły, by zachęcić mieszkańców nie tylko Norwegii, ale i Szwecji, Danii czy Finlandii do zacieśnienia relacji z naturą.

Noc pod gwiazdami

- Nawyk spędzania dużej ilości czasu poza domem przez cały rok, to coś, co łączy nas z innymi krajami nordyckimi. To wspaniała nordycka tradycja, która zasługuje na świętowanie - tłumaczy Linn Elise Jakhelln, doradca ds. komunikacji w Norsk Friluftsliv.



Organizacja, we współpracy ze szwedzką Friluftsfrämjandet, duńską Friluftsraadet i fińską Suomen Latu, chce pokazać, że cieszyć się życiem na łonie natury można nie tylko za dnia, w promieniach słońca, ale i nocą, przy blasku księżyca. “Obchody” odbędą się w tę sobotę w Szwecji i Norwegii, w Finlandii i Danii miały miejsce 27 sierpnia. - Aby wziąć udział, wystarczy przynieść śpiwór, namiot, hamak, i… położyć się spać na dworze. Czy to na tarasie, w górach, na plaży czy w lesie, zależy wyłącznie od danej osoby - mówi Jakhelln.