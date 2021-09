Dziś rozpoczyna się tydzień sprzątania plaż. Udział wezmą tysiące wolontariuszy

Jeśli ktoś chce wziąć udział w dugnadzie, wystarczy, że zaopatrzy się w “sprzęt” potrzebny do pracy: rękawiczki i worki na śmieci. Może zacząć porządki tam, gdzie uzna, że są one potrzebne, jednak musi mieć na uwadze, żeby z wybranej lokalizacji łatwo było potem zabrać odpady. Stowarzyszenie prosi też, by szanować czyjąś własność prywatną, a także uważać na ptasie gniazda.Pomocna będzie również aplikacja , dzięki której można “wybrać” sobie sprzątany teren lub przyłączyć się do grupy innych wolontariuszy. Na ryddenorge można także zarejestrować swoją “ekipę sprzątającą”. Na mapkach zaznaczymy też sprzątany obszar, poinformujemy o wadze zebranych śmieci - wszystko po to, by po akcji można było podsumować, ile osób wzięło w niej udział, jaki teren posprzątano, a także, gdzie potrzeba zwiększyć wysiłki, by doprowadzić okolicę do porządku. HNR zaznacza, że rejestracja jest całkowicie dobrowolna, służy tylko do monitorowania całego projektu i jego skali.Oprócz tego w wybranych sklepach w Coop Norge można odebrać bezpłatnie tzw. zestaw sprzątający, a potem dostarczyć tam zebrane odpady.