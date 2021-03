Wiosenny dugnad: w sobotę narodowe sprzątanie po zimie

Wolontariusze sami wybierają obszar, w którym będą zbierać śmieci. HNR zwraca jednak uwagę, by zebrane śmieci składować w takim miejscu, z którego łatwo będzie je potem zabrać. Stowarzyszenie prosi też, by szanować czyjąś własność prywatną, a także uważać na ptasie gniazda.- z racji epidemii covid-19 można organizować się tylko w niewielkie grupy osób; trzeba także zachowywać odpowiedni dystans od innych- odpowiedni ubiór - HNR przypomina, by dostosować ubiór do aktualnie panujących warunków pogodowych, a także - zwłaszcza jeśli ktoś będzie zbierał śmieci przy brzegu rzeki, jeziora - by założył odpowiednie, nieprzemakające obuwie; należy zabrać ze sobą także rękawice robocze- prowiant i ciepłe napoje - warto się w nie zaopatrzyć na wypadek, gdyby ktoś zgłodniał/zmarzł w trakcie akcji- można zabrać swój ‘sprzęt’ do sprzątania, jednak HNR rozdaje również worki na śmieci i rękawice- z pojemnikami o nieznanej zawartości należy obchodzić się ostrożnie, płyn powinien być przechowywany w pojemniku i dostarczony jako odpad niebezpieczny. strzykawki umieszcza się w szczelnym pojemniku (np. zakręconej butelce).Zebrane śmieci można dostarczyć do jednego z punktów recyklingu. Mapka z okolicznymi punktami znajduje się tutaj. W okresie pandemii należy pamiętać o zachowaniu wszelkich środków ostrożności: