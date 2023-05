Wybory samorządowe w Norwegii: kurczy się młody elektorat. Głosujący zmienili upodobania

W zbliżających się wyborach samorządowych w Norwegii prawo wyborcze otrzyma blisko 4,36 mln osób. Jak zwracają uwagę badacze, grupa przeszła przemianę na przestrzeni ostatnich czterech lat. Zmienił się średni wiek głosujących, jak i kwestie decydujące o wyborze przedstawicieli do samorządu terytorialnego.

Po raz ostatni mieszkańcy kraju fiordów wybierali deputowanych do rad gmin i rad okręgów w 2019 roku. W debacie publicznej dominowały wówczas tematy związane ze środowiskiem i polityką klimatyczną. W tym roku wśród kwestii priorytetowych spadły na ósmą lokatę, wynika z badania przeprowadzonego przez Norstat dla Aftenposten. – Popularność zdobywają tematy związane z ekonomią, a kwestie związane z klimatem i środowiskiem schodzą na dalszy plan. Można to wytłumaczyć codziennością. Inflacja i stopy procentowe odmieniły życie wielu ludzi – tłumaczy Signe Bock Segaard z Instytutu Badań Społecznych.W 2023 roku głosujący wskazali na trzy najważniejsze kwestie:

W ciągu ostatnich czterech lat wiek uprawniający do głosowania uzyskało 255 500 młodych mieszkańców Norwegii. Ogólna liczba wyborców zwiększyła się o 157 tys. osób w porównaniu z 2019 rokiem. Prawo głosu uzyskało m.in. 62 tys. imigrantów. Z całkowitej liczby 4,36 mln uprawnionych do głosowania, 91 proc. osób utrzymało możliwość od ostatnich wyborów samorządowych.

Jak informuje Centralne Biuro Statystyczne (SSB), największy wzrost wyborców odnotowano w grupie powyżej 67 roku życia. Od 2011 roku spada odsetek najmłodszych uprawnionych do głosowania. Największą grupę głosujących wciąż stanowią osoby w wieku od 45 do 66 lat.

Jak przypomina SSB, cudzoziemcy mieszkający i legalnie przebywający w Norwegii od co najmniej trzech lat, a także obywatele krajów nordyckich zameldowani w kraju fiordów na dzień 30 czerwca, mają prawo do głosowania w wyborach do rad gmin i rad okręgów. W porównaniu z 2019 rokiem, liczba osób uprawnionych w ten sposób do wzięcia udziału w wyborach zmniejszyła się o około 30 tys.