Wybory prezydenckie 2025 a Polacy w Norwegii: jak zagłosować?

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano na 18 maja 2025 roku. W głosowaniu będą mogli wziąć udział także obywatele Polski mieszkający za granicą – w specjalnie utworzonych obwodowych komisjach wyborczych poza granicami kraju, także w Norwegii. Należy jednak pamiętać terminie dopisania się do listy wyborców. Termin mija 13 maja.

Zbliżające się wybory prezydenckie w Polsce to jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych nadchodzących miesięcy. Jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50 proc. poparcia, druga tura odbędzie się 1 czerwca 2025 roku. Wybory te wyłonią nową głowę państwa, ponieważ urzędujący prezydent Andrzej Duda, kończący swoją drugą kadencję, nie może ubiegać się o reelekcję.

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy obywatele Polski, którzy ukończyli 18 lat – również ci mieszkający za granicą. Dla Polaków przebywających w Norwegii oznacza to możliwość udziału w wyborach w jednym z 17 obwodów głosowania, które zostaną zorganizowane w 13 miastach Norwegii, m.in. w Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand i Tromsø.

Ważne: dopisać się do listy

Aby zagłosować za granicą, nie wystarczy polski paszport – konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie się do spisu wyborców prowadzonego przez konsula RP. Można to zrobić osobiście, e-mailem, listownie lub za pośrednictwem systemu eWybory. Wpis dotyczy tylko jednej konkretnej komisji, dlatego należy upewnić się, że rejestracja została dokonana we właściwej lokalizacji. Osoby, które wcześniej głosowały za granicą, muszą się zarejestrować ponownie – rejestracja nie jest automatyczna.