Wybory prezydenckie 2025: gdzie Polacy będą mogli głosować w Norwegii?

18 maja 2025 r. odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Również polscy obywatele przebywający za granicą będą mogli oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Ich lista została opublikowana na stronie rządowej 9 kwietnia.

Gdzie zatem reprezentanci Polonii mieszkającej w Norwegii lub turyści mają się udać i co zrobić, by dołączyć do spisu wyborców?