Tej nocy Polki i Polacy nie zasną. Minimalna różnica na korzyść Rafała Trzaskowskiego [WYBORY 2025]

Wyniki sondażowe dają minimalne zwycięstwo Rafałowi Trzaskowskiemu. Fot. Silar, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez pracownię Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, Rafał Trzaskowski zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich, zdobywając 50,3 proc. głosów. Jego rywal, Karol Nawrocki, uzyskał 49,7 proc. poparcia. Różnica między kandydatami wynosi zaledwie 0,6 punktu procentowego, co mieści się w granicach błędu statystycznego wynoszącego około dwa punkty procentowe.

Frekwencja wyborcza osiągnęła rekordowy poziom 72,8 proc., przewyższając dotychczasowy najwyższy wynik z 1995 roku, kiedy to frekwencja wyniosła 68,23 proc. Oficjalne wyniki wyborów zostaną ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą najprawdopodobniej w poniedziałek, 2 czerwca, rano lub we wczesnych godzinach popołudniowych.



Jeśli przewaga Trzaskowskiego utrzyma się w oficjalnych wynikach, obejmie on urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na pięcioletnią kadencję.